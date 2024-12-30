x
30 декабря 2024
|
последняя новость: 21:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2024
|
30 декабря 2024
|
последняя новость: 21:37
30 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Кан-11": ХАМАС хочет заменить 12 живых заложников из списка телами погибших

ХАМАС
Биньямин Нетаниягу
Заложники
время публикации: 30 декабря 2024 г., 21:22 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 21:22
"Кан-11": ХАМАС хочет заменить 12 живых заложников из списка телами погибших
Flash90/Miriam Alster

Элиор Леви, обозреватель телеканала "Кан-11" по арабским вопросам, в вечернем выпуске новостей со ссылкой на свой источник рассказал о причинах разногласий между Израилем и ХАМАСом при обсуждении сделки по освобождению заложников.

О своем источнике Леви рассказал, что он находится в столице одной из стран, выступающих посредниками на этих переговорах, и посвящен в детали процесса. Переписка с источником велась на арабском языке.

По словам источника, Израиль настаивает на освобождении 34 израильских заложников. Список из 34 имен был передан ХАМАСу. Террористическая организация выразила готовность освободить 22 человек из этого списка, вычеркнув из него 12 имен. При этом ХАМАС предложил в рамках сделки вместе с живыми заложниками вернуть 12 тел похищенных.

По словам источника, на который ссылается Элиор Леви, Нетаниягу отверг предложение ХАМАСа, и с тех пор переговорный процесс стоит на месте. При этом журналист отметил, что ХАМАС по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий в секторе Газы и полном выводе ЦАХАЛа.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 декабря 2024

Джон Кирби прокомментировал переговоры по соглашению об освобождении заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Смотрич: "Моя позиция ясна – я против капитулянтских сделок"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2024

ХАМАС назвал причины задержки соглашения по Газе