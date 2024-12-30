"Кан-11": ХАМАС хочет заменить 12 живых заложников из списка телами погибших

Элиор Леви, обозреватель телеканала "Кан-11" по арабским вопросам, в вечернем выпуске новостей со ссылкой на свой источник рассказал о причинах разногласий между Израилем и ХАМАСом при обсуждении сделки по освобождению заложников.

О своем источнике Леви рассказал, что он находится в столице одной из стран, выступающих посредниками на этих переговорах, и посвящен в детали процесса. Переписка с источником велась на арабском языке.

По словам источника, Израиль настаивает на освобождении 34 израильских заложников. Список из 34 имен был передан ХАМАСу. Террористическая организация выразила готовность освободить 22 человек из этого списка, вычеркнув из него 12 имен. При этом ХАМАС предложил в рамках сделки вместе с живыми заложниками вернуть 12 тел похищенных.

По словам источника, на который ссылается Элиор Леви, Нетаниягу отверг предложение ХАМАСа, и с тех пор переговорный процесс стоит на месте. При этом журналист отметил, что ХАМАС по-прежнему настаивает на прекращении боевых действий в секторе Газы и полном выводе ЦАХАЛа.