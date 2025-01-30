Арбель Иехуд содержалась одна, в основном, под землей. Она очень истощена

Появились первые публикации о рассказах освобожденных в четверг заложниках о том, как они содержались в плену. По сообщению 11 канала ИТВ, террористы разбудили Арбель Иехуд и Гади Мозеса в 5:30 утра и вначале несколько часов заставили их ждать в одиночестве.

Их свели вместе, чтобы снять на видео, незадолго перед тем, как повезти навстречу машинам "Красного Креста". И эта встреча была первой встречей с израильтянином за 482 дня плена для Арбель Иехуд. Арбель все 482 дня плена находилась в одиночестве, ее держали в основном, под землей. Отношение к ней террористов было очень жестоким.

Арбель Иехуд практически не получала информации о происходящем, но она узнала в плену, что ее брат Долев был убит. Арбель, кадры освобождения которой облетели весь мир – когда она под конвоем террористов проходит через беснующуюся толпу – рассказала, что эти шокировавшие весь мир кадры отражают "лишь малую часть жестокости террористов".

В плену террористы давали пленникам крайне мало еды, и Арбель, и Гади Мозес сильно похудели. Арбель Иехуд находится в состоянии сильного физического и эмоционального истощения.

80-летний Гади Мозес рассказал, что в плену его поддерживала мысль о том, как он будет восстанавливать свой родной кибуц. Он поделился, что не сломался в плену и ждал своего освобождения, веря, что это обязательно произойдет.

Агам Бергер рассказала, что неделя в одиночестве после освобождения ее подруг-наблюдательниц была для нее очень тяжелой. Но знание, что и она скоро вернется домой, придавало ей сил.