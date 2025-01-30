14-й телеканал: следующим начальником Генштаба ЦАХАЛа станет Эяль Замир

14-й телеканал передал, что министр обороны Исраэль Кац определился с кандидатурой следующего начальника Генштаба. Им станет гендиректор министерства обороны генерал-майор запаса Эяль Замир.

В канцелярии министра обороны заявляют, что окончательное решение пока не принято.

Эяль Замир занимал должность заместителя начальника генерального штаба ЦАХАЛа до того, как на этот пост был назначен Герци А-Леви. Именно Замир и А-Леви боролись за должность следующего начальника Генштаба ЦАХАЛа. В итоге бывший министр обороны Бени Ганц назначил на эту должность А-Леви. Ранее Эяль Замир занимал должность военного секретаря главы израильского правительства Биньямина Нетаниягу.

Ранее канцелярия министра обороны сообщала, что Исраэль Кац в рамках назначения нового, 24-го, начальника Генштаба начинает проводить собеседования с кандидатами. На встречу с ним были приглашены трое: заместитель начальника Генштаба генерал-майор Амир Барам; гендиректор министерства обороны генерал-майор Эяль Замир; генерал-майор Тамир Ядай, два месяца назад покинувший пост главы командования сухопутными войсками.