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Израиль

Арбель Иехуд, Гади Мозес и пятеро тайцев прибыли на первичный пункт встречи

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
время публикации: 30 января 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 14:23
Арбель Иехуд, Гади Мозес и пятеро тайцев прибыли на первичный пункт встречи
Photo/Ohad Zwigenberg

По сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, семеро освобожденных заложников – Арбель Иехуд, Гади Мозес и пятеро граждан Таиланда Таенна Понгсак, Сатиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Сэтао Баннават и Румнао Сурасак – прибыли на первичный пункт встречи, расположенный в окрестностях сектора.

Из сопровождают медицинские работники ЦАХАЛа, заложники пройдут первичные медицинские обследования, после чего их отвезут в больницы для начала процесса реабилитации.

Арбель Иехуд и Гади Мозеса в пункте встречи ожидают их близкие, а пятеро граждан Таиланда встретятся с представителями диппредставительства своей страны и смогут переговорить по телефону со своими близкими на родине.

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