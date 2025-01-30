Семеро заложников, включая пятерых граждан Таиланда, пересекли границу Израиля
время публикации: 30 января 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 14:15
Возвращающиеся заложники – Арбель Иехуд, Гади Мозес и пятеро граждан Таиланда – Таенна Понгсак (Thaenna Pongsak), Сатхиан Суваннахан (Sathian Suwannakhan), Сриаун Ватчара (Sriaoun Watchara), Саэтао Банават (Saethao Bannawat) и Румнао Сурасак (Rumnao Surasak) – пересекли границу и прибыли на территорию Государства Израиль.
Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, они находятся на пути к пункту первичного приема в окрестностях сектора Газы, где Арбель Иехуд и Гад Моше Мозес встретятся со своими родственниками, а пятеро граждан Таиланда встретятся с представителями таиландского правительства.
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