Семеро заложников, включая пятерых граждан Таиланда, пересекли границу Израиля

Возвращающиеся заложники – Арбель Иехуд, Гади Мозес и пятеро граждан Таиланда – Таенна Понгсак (Thaenna Pongsak), Сатхиан Суваннахан (Sathian Suwannakhan), Сриаун Ватчара (Sriaoun Watchara), Саэтао Банават (Saethao Bannawat) и Румнао Сурасак (Rumnao Surasak) – пересекли границу и прибыли на территорию Государства Израиль.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, они находятся на пути к пункту первичного приема в окрестностях сектора Газы, где Арбель Иехуд и Гад Моше Мозес встретятся со своими родственниками, а пятеро граждан Таиланда встретятся с представителями таиландского правительства.