Представитель "Исламского джихада": Арбель Иехуд и Гади Мозес сегодня будут освобождены

Представитель "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло террористической организации "Исламский джихад") в Газе Абу Хамза заявил о "завершении (внутренних) процедур по передаче похищенных Арбель Иехуд и Гади Мозеса".

Он подтвердил, что заложники выйдут сегодня на свободу "в рамках третьей фазы первой фазы сделки".

Сегодня, 30 января, в первой половине дня состоится передача восьми освобождаемых террористами заложников в секторе Газы.

ЦАХАЛ заявляет, что процедура начнется около 9 утра. При этом передача будет происходить в разных частях сектора Газы и в разное время. Это со ссылкой на ХАМАС подтверждают и арабские СМИ. По сведениям телеканала "Аль-Маядин", идет подготовка в трех районах Хан-Юниса, на юге сектора.

Ранее сообщалось, что 30 января выйдут на свободу 21-летняя военнослужащая Агам Бергер, 29-летняя Арбель Иехуд, похищенная из Нир-Оз в "черную субботу", а также 80-летний Гади Мозес из кибуца Нир-Оз. Вместе с ними будут освобождены пятеро граждан Таиланда из числа похищенных иностранных граждан.

Гади Мозесу на момент похищения было 79 лет, свой восьмидесятилетний юбилей он встретил в плену ХАМАСа. Его жену Эфрат Кац, с которой Гади прожил 19 лет, террористы ХАМАСа убили в "черную субботу" 7 октября 2023 года. Дочь Эфрат Дорон Кац-Ашер и двое ее детей Авив и Раз были также похищены террористами, их освободили в ходе первой сделки 24 ноября 2023 года. Бывшая жена Гади Мозеса, 77-летняя Маргалит Берта Мозес, также угнанная 7 октября в Газу, была тоже освобождена 24 ноября в ходе первой сделки с ХАМАСом.

Арбель Иехуд 29 лет. Она была похищена из кибуца Нир-Оз вместе с ее возлюбленным 27-летним Ариэлем Кунио. Он до сих пор остается в плену ХАМАСа, также как и его брат Давид Кунио. Арбель Иехуд и Ариэль Кунио выросли вместе в кибуце Нир-Оз. На какое-то время Арбель покинула кибуц, однако несколько лет назад вернулась, и тогда начались ее отношения с Ариэлем. До "черной субботы 7 октября Арбель Иехуд и Ариэль Кунио были вместе около семи лет. 7 октября террористы убили собаку Арбель и Ариэля, которую они взяли из приюта всего за несколько дней до резни. Брат Арбель, парамедик Долев Иехуд, был убит террористами в "черную субботу".

Агам Бергер 20 лет, она военнослужащая ЦАХАЛа, наблюдательница. На базе в Нахаль-Оз она успела прослужить всего один день, изначально ее должны были назначить в Керем-Шалом. На второй день своей службы Агам была похищена террористами. Агам Бергер играет на скрипке, и ее фотографии со скрипкой в руках запомнились всем израильтянам в период борьбы за освобождение заложников.

Министерство по делам заключенных в палестинской автономии сообщило, что в четверг, 30 января, в рамках сделки из израильских тюрем будут освобождены 32 заключенных с пожизненными сроками, 48 заключенных, приговоренных к длительному заключению и 30 несовершеннолетних.

Напомним, по условиям соглашения, за каждую освобождаемую военнослужащую-заложницу Израиль освободит 50 палестинских заключенных – 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение (убийц) и еще 20 – которым осталось менее 15 лет тюремного заключения. Списки заключенных предоставляет ХАМАС. Согласованное количество заключенных будут высланы за границу.

За каждую гражданскую женщину или ребенка Израиль освободит 30 палестинских несовершеннолетних и женщин-заключенных в соответствии со списками, переданными ХАМАСом. За каждого пожилого освобождаемого заложника Израиль освободит 30 пожилых и больных заключенных (которым осталось отбывать до 15 лет тюремного заключения) в соответствии со списками, переданными ХАМАСом.

В последний момент перед запланированным освобождением четырех заложниц, в число которых должны были войти гражданская Арбель Иехуд, удерживаемая "Исламским джихадом" и три девушки-военнослужащие, террористы внезапно потребовали "поднять цену" за Арбель Иехуд, аргументируя это тем, что она ранее служила в армии и поэтому должна считаться военнослужащей. Террористы потребовали за Иехуд освободить 50 заключенных – 30 из них из числа отбывающих пожизненное заключение (убийц) и еще 20 – которым осталось менее 15 лет тюремного заключения.

Израиль отказался менять условия, и тогда 25 января ХАМАС в обмен на освобождение 200 террористов из израильских тюрем освободил из Газы четырех девушек-военнослужащих: Нааму Леви, Лири Альбаг, Карину Ариеву и Даниэлу Гильбоа, находившихся в плену с 7 октября 2023 года.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)