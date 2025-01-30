Освобожденный после 482 дней плена Гади Моше Мозес прибыл в больницу "Ихилов"

Минздрав сообщает, что 80-летний Гади Моше Мозес, освобожденный из плена террористов, где он провел 482 дня, прибыл в больницу "Ихилов".

Медперсонал и сотрудники больницы готовы к его приему, они сделают все необходимое для оказания ему медицинской, психологической и любой другой необходимой помощи.

В сообщении минздрава подчеркивается, что речь идет о крайне чувствительных и сложных моментах для возвращающихся заложников и их семей, и врачи просят уважать их частную жизнь.

Соблюдение конфиденциальности возвращающихся необходимо для обеспечения максимально гладкого возвращения к их привычному образу жизни, их выздоровления и реабилитации.