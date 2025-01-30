x
30 января 2025
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 января 2025
|
30 января 2025
|
последняя новость: 17:50
30 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Освобожденный после 482 дней плена Гади Моше Мозес прибыл в больницу "Ихилов"

Заложники
Больницы
Минздрав
время публикации: 30 января 2025 г., 16:53 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:53
Освобожденный после 482 дней плена Гади Моше Мозес прибыл в больницу "Ихилов"
Yonatan Sindel/Flash90
Освобожденный после 482 дней плена Гади Моше Мозес прибыл в больницу "Ихилов"
AP Photo/Oded Balilty
Гади Моше Мозес перед передачей представителям Красного Креста
AP Photo/Jehad Alshrafi

Минздрав сообщает, что 80-летний Гади Моше Мозес, освобожденный из плена террористов, где он провел 482 дня, прибыл в больницу "Ихилов".

Медперсонал и сотрудники больницы готовы к его приему, они сделают все необходимое для оказания ему медицинской, психологической и любой другой необходимой помощи.

В сообщении минздрава подчеркивается, что речь идет о крайне чувствительных и сложных моментах для возвращающихся заложников и их семей, и врачи просят уважать их частную жизнь.

Соблюдение конфиденциальности возвращающихся необходимо для обеспечения максимально гладкого возвращения к их привычному образу жизни, их выздоровления и реабилитации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Из-за хаоса вокруг заложников в секторе Газы задерживается освобождение террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Арбель Иехуд, Гади Мозес и пятеро тайцев прибыли на первичный пункт встречи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 января 2025

Семеро заложников, включая пятерых граждан Таиланда, пересекли границу Израиля