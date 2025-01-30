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Израиль

Освобожденные наблюдательницы встречают подругу Агам Бергер в "Бейлинсоне"

Заложники
время публикации: 30 января 2025 г., 14:01 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 14:01
Освобожденные наблюдательницы встречают подругу Агам Бергер в "Бейлинсоне"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Освобожденные наблюдательницы встречают подругу Агам Бергер в "Бейлинсоне"
Chaim Goldberg/Flash90
Освобожденные наблюдательницы встречают подругу Агам Бергер в "Бейлинсоне"
AP Photo/Oded Balilty

По сообщению пресс-службы Армии обороны Израиля, четыре освобожденные из плена террористов в субботу, 25 января, наблюдательницы ЦАХАЛа Наама Леви, Даниэла Гильбоа, Лири Альбаг и Карина Ариев провели утро четверга в ожидании скорого прибытия своей подруги Агам Бергер.

Девушки рисовали приветственные плакаты, которыми они украсили специально выделенное для освобождаемых заложниц и их близких крыло больницы "Бейлинсон", где они проходят реабилитацию после освобождения.

По словам девушек, расставание с Агам перед освобождением их в рамках сделки с террористами было очень болезненным, и они до последней минуты боялись, что ХАМАС сорвет реализацию сделки.

Перед тем, как в минувшую субботу подруги расстались, Агам заплела девушкам косы – и сегодня по всему Израилю многие девочки пришли в школы и детские сады с косичками, таким образом празднуя возвращение Агам домой.

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