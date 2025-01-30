Внимание, розыск: пропала 43-летняя Яэль Спивак из Бней-Брака
время публикации: 30 января 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:17
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 43-летняя Яэль Спивак из Бней-Брака. Утром она вышла из дома, и с тех пор от нее не было вестей.
Приметы пропавшей: полная, носит очки для коррекции зрения. Была одета в черную юбку, длинную блузку и черную накидку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в полицию по телефону 100.
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