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Израиль

Внимание, розыск: пропала 43-летняя Яэль Спивак из Бней-Брака

Полиция
Розыск
время публикации: 30 января 2025 г., 16:17 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:17
Внимание, розыск: пропала 43-летняя Яэль Спивак из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшей. Пропала 43-летняя Яэль Спивак из Бней-Брака. Утром она вышла из дома, и с тех пор от нее не было вестей.

Приметы пропавшей: полная, носит очки для коррекции зрения. Была одета в черную юбку, длинную блузку и черную накидку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят обратиться в полицию по телефону 100.

Израиль
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