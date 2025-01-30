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Израиль

Агам Бергер с борта вертолета отправила свою благодарность народу Израиля

Заложники
время публикации: 30 января 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 16:11
Агам Бергер с борта вертолета отправила свою благодарность народу Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Наблюдательница ЦАХАЛа Агам Бергер, освобожденная ранее в четверг в рамках сделки с ХАМАСом, во время полета со своими родителями в больницу "Бейлинсон" поблагодарила народ Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля за поддержку и освобождение.

"Путь веры избрала я и путем веры я вернулась, – написала она. – Спасибо всему народу Израиля и героическим военнослужащим ЦАХАЛа, с вами не сравнится никто в этом мире".

Израиль
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