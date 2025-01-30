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Израиль

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с послом Таиланда на фоне освобождения заложников

Заложники
Таиланд
Ицхак Герцог
время публикации: 30 января 2025 г., 15:22 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 15:22
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с послом Таиланда на фоне освобождения заложников
Пресс-служба президента Израиля
Президент Израиля Ицхак Герцог встретился с послом Таиланда на фоне освобождения заложников
Посольство Таиланда в Израиле

Президент Израиля Ицхак Герцог встретился в четверг, 30 января, с послом Таиланда в Израиле госпожой Паннабха Чандрарамия на фоне освобождения пяти граждан Таиланда из плена ХАМАСа в секторе Газы.

Во время встречи посол Таиланда выразила благодарность за усилия по освобождению заложников, стороны также обсудили шаги, необходимые для продолжения укрепления дипломатических взаимоотношений двух стран. Президент Герцог выразил глубокую признательность правительству Таиланда за поддержку и солидарность с Израилем в эти сложные дни.

"Мы с огромным волнением ждем освобождения таиландских граждан из этой чудовищной ситуации, когда они были похищены террористами и удерживались в заложниках в секторе Газы, – отметил Герцог. – В эти дни мы молимся и за остальных заложников, мы хотим видеть всех их вернувшимися домой. Для нас эти граждане Таиланда были частью нашей семьи – в кибуцах и мошавах постоянно говорили о них и беспокоились за них. Мы надеемся, что они смогут быстро оправиться от пережитого".

Посол Таиланда Паннабха Чандрарамия заявила, что сегодня самый счастливый день в ее жизни. "Для меня большая честь быть здесь в этот день, я очень взволнована освобождением пяти тайских заложников. Это день хороших новостей для меня, моей страны и конечно, для всего мира".

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