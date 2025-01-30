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Израиль

Пятеро освобожденных граждан Таиланда размещены в больнице "Шамир – Асаф а-Рофэ"

Больницы
Заложники
Таиланд
время публикации: 30 января 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 17:14
Пятеро освобожденных граждан Таиланда размещены в больнице "Шамир – Асаф а-Рофэ"
Royal Thai Embassy in Tel Aviv via AP

Пятеро освобожденных после 482 пребывания в плену ХАМАСа граждан Таиланда – Таенна Понгсак, Сатхиан Суваннахан, Сриаун Ватчара, Саэтао Банават и Румнао Сурасак – прибыли в медицинский центр "Шамир Асаф а-Рофэ", где они проведут несколько дней. Освобожденные заложники пройдут подробный медицинский осмотр и получат всю необходимую им помощь специалистов.

Министерство иностранных дел Таиланда подтвердило освобождение тайских граждан из сектора Газы, сообщает The Nation. В больнице освобожденным заложникам окажут помощь сотрудники тайского консульства, они также немедленно свяжутся с их семьями в Таиланде.

Министерство иностранных дел Таиланда выразило благодарность Катару, Египту, Ирану, Турции, США и другим странам, а также Международному Комитету Красного Креста и всем задействованным сторонам за усилия по освобождению тайских заложников из сектора Газы, а также выразило благодарность Израилю за заботу и содействие их возвращению в Таиланд.

Министр иностранных дел Таиланда и его заместитель, как ожидаются, прибудут в Израиль для содействия возвращению освобожденных заложников в Таиланд в кратчайшие сроки. Ожидается, что они смогут вернуться на родину в течение 10 дней.

По сообщению МИД Таиланда, в результате резни 7 октября погибли 46 тайских граждан. Еще один заложник из Таиланда все еще остается в плену террористов.

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