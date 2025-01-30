Завтра не будет освобожден заложник с американским гражданством, о котором говорил Стив Виткофф

Специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф, находясь на Площади Похищенных, заявил, что в пятницу, 31 января, из плена ХАМАСа будет освобожден еще один заложник, имеющий кроме израильского американское гражданство.

Издание "Маарив" после этого сообщения процитировало источник в Иерусалиме, который подтвердил, что осуществляются контакты через посредников об освобождении в пятницу израильского заложника, обладателя паспорта США.

В 18-часовом выпуске новостей израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что в пятницу, 31 января, никто из заложников не будет освобожден. Возможно, обладатель американского гражданства войдет в группу заложников, которые будут освобождены в субботу.

Сайт Ynet написал, что, по всей видимости, Стивен Виткофф, которого переполняли чувства во время визита на Площадь Похищенных, ошибся и в тот момент думал, что следующая партия заложников будет передана Израилю уже завтра.