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Израиль

Завтра не будет освобожден заложник с американским гражданством, о котором говорил Стив Виткофф

США
Заложники
Дональд Трамп
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 30 января 2025 г., 18:22 | последнее обновление: 30 января 2025 г., 18:22
Стив Виткофф на площади заложников
Yonatan Sindel/Flash90

Специальный эмиссар президента США по Ближнему Востоку Стивен Виткофф, находясь на Площади Похищенных, заявил, что в пятницу, 31 января, из плена ХАМАСа будет освобожден еще один заложник, имеющий кроме израильского американское гражданство.

Издание "Маарив" после этого сообщения процитировало источник в Иерусалиме, который подтвердил, что осуществляются контакты через посредников об освобождении в пятницу израильского заложника, обладателя паспорта США.

В 18-часовом выпуске новостей израильская радиостанция "Кан Бет" передала, что в пятницу, 31 января, никто из заложников не будет освобожден. Возможно, обладатель американского гражданства войдет в группу заложников, которые будут освобождены в субботу.

Сайт Ynet написал, что, по всей видимости, Стивен Виткофф, которого переполняли чувства во время визита на Площадь Похищенных, ошибся и в тот момент думал, что следующая партия заложников будет передана Израилю уже завтра.

Израиль
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