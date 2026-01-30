x
Еврейская женщина была эвакуирована из Иерихо при помощи Гражданской администрации

время публикации: 30 января 2026 г., 00:50 | последнее обновление: 30 января 2026 г., 00:57
Chaim Goldberg/Flash90

Военнослужащие гражданской администрации на территориях эвакуировали из Иерихо (Иерихона) еврейскую женщину после того, как в службы безопасности поступило сообщение о ее нахождении в городе.

Женщина была передана полиции Израиля. Сообщается, что ее заметили гуляющей в пределах города, находящегося на территории зоны "А", при реальном риске для ее безопасности.

Обстоятельства въезда женщины в Иерихо расследуются. В системе безопасности вновь подчеркивают, что въезд в зону "А" запрещен и опасен для жизни.

Ранее на этой неделе Гражданская администрация эвакуировала из Иерихо четырех евреев.

