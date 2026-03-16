Ливанские СМИ перестали называть "Хизбаллу" "движением сопротивления"

Министр информации Ливана Поль Моркос издал директиву, обязывающую государственные СМИ исключить слово "сопротивление" из материалов о "Хизбалле".

Указание распространяется на три государственных медиаструктуры: телевидение, радио и национальное информационное агентство.

По данным ливанской газеты "Аль-Модон", директива принята после того, как правительство запретило военную и силовую деятельность "Хизбаллы". Издание расценивает этот шаг как важный перелом в медийной риторике Ливана: термин "сопротивление" на протяжении десятилетий служил политическим прикрытием для организации на официальном уровне.