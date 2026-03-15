WSJ: США готовят коалицию для сопровождения судов через Ормузский пролив

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о создании многонациональной коалиции для сопровождения торговых судов через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По сведениям издания, ряд стран уже согласились участвовать в инициативе, однако пока неясно, начнется ли практическая реализация миссии до завершения нынешней фазы боевых действий.

Тема обеспечения судоходства в Ормузском проливе в последние дни стала одной из центральных на фоне войны США и Израиля против Ирана, атак на суда и резкого роста цен на нефть. Ранее агентство Reuters передавало слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что ВМС США вместе с международной коалицией смогут приступить к сопровождению судов, как только это станет возможным с военной точки зрения – после достижения превосходства в воздухе и существенного ослабления иранского ракетного потенциала.

При этом, по данным WSJ, союзники Вашингтона пока занимают осторожную позицию. Япония заявила, что планка для отправки своих военных кораблей в район Ормузского пролива остается "чрезвычайно высокой", Южная Корея обещает координировать действия с США, а в Европе обсуждается возможность отдельной или расширенной морской миссии, но быстрых решений пока не ожидается.

Новая коалиция должна стать ответом на угрозу дальнейших атак на судоходство в Персидском заливе и попытки Ирана ограничить проход через Ормузский пролив – ключевую артерию мирового нефтяного экспорта.