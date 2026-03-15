x
15 марта 2026
|
последняя новость: 00:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 марта 2026
|
15 марта 2026
|
последняя новость: 00:11
16 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: США готовят коалицию для сопровождения судов через Ормузский пролив

Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 15 марта 2026 г., 23:34 | последнее обновление: 15 марта 2026 г., 23:38
WSJ: США готовят коалицию для сопровождения судов через Ормузский пролив
AP Photo/Rafiq Maqbool

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о создании многонациональной коалиции для сопровождения торговых судов через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По сведениям издания, ряд стран уже согласились участвовать в инициативе, однако пока неясно, начнется ли практическая реализация миссии до завершения нынешней фазы боевых действий.

Тема обеспечения судоходства в Ормузском проливе в последние дни стала одной из центральных на фоне войны США и Израиля против Ирана, атак на суда и резкого роста цен на нефть. Ранее агентство Reuters передавало слова министра финансов США Скотта Бессента о том, что ВМС США вместе с международной коалицией смогут приступить к сопровождению судов, как только это станет возможным с военной точки зрения – после достижения превосходства в воздухе и существенного ослабления иранского ракетного потенциала.

При этом, по данным WSJ, союзники Вашингтона пока занимают осторожную позицию. Япония заявила, что планка для отправки своих военных кораблей в район Ормузского пролива остается "чрезвычайно высокой", Южная Корея обещает координировать действия с США, а в Европе обсуждается возможность отдельной или расширенной морской миссии, но быстрых решений пока не ожидается.

Новая коалиция должна стать ответом на угрозу дальнейших атак на судоходство в Персидском заливе и попытки Ирана ограничить проход через Ормузский пролив – ключевую артерию мирового нефтяного экспорта.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
