Ормузский пролив. Почему военное решение по его разблокировке может не сработать?

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о последних событиях в ближневосточном регионе.

В новом выпуске Давид Шарп разбирает одну из самых обсуждаемых тем нынешней повестки: блокада Ормузского пролива, ее военные последствия и вопрос, существует ли вообще решение, способное вернуть нормальное гражданское судоходство.

Шарп проводит параллели с Черным и Красным морями, напоминая, как асимметричные средства – противокорабельные ракеты, морские дроны, беспилотники и мины – способны резко изменить баланс сил даже против более мощного флота.

По его оценке, США теоретически могут добиться военного контроля над проливом без крупной наземной операции – за счет масштабной воздушной кампании, постоянного присутствия авиации и действий флота. Однако главная проблема – не в проходе военных кораблей, а в безопасности гражданских судов, прежде всего танкеров. Даже при успешном подавлении значительной части иранских возможностей останется риск точечных ударов, который может оказаться неприемлемым для судовладельцев, страховщиков и экипажей.

Почему Ормузский пролив может остаться закрытым даже после военного успеха, какие уроки дают Украина и хуситы, и на что могут пойти США – об этом в видеоаналитике Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

