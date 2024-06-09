Командир дивизии "Газа" Ави Розенфельд объявил о своей отставке в связи с "провалами 7 октября"
время публикации: 09 июня 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 19:44
Командир дивизии "Газа" бригадный генерал Ави Розенфельд объявил об уходе в отставку в связи с просчетами, которые привели к трагедии 7 октября.
Радиостанция "Кан Бет" передала, что Ави Розенфельд уведомил о своем решении начальника Генштаба и командующего Южным военным округом. "7 октября я провалил дело всей моей жизни – защитить граничащие с Газой районы", – написал он.
Ави Розенфельд сообщил, что останется на своем посту, пока ему не будет найдена замена.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 июня 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 мая 2024