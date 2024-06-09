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Израиль

Командир дивизии "Газа" Ави Розенфельд объявил о своей отставке в связи с "провалами 7 октября"

время публикации: 09 июня 2024 г., 19:31 | последнее обновление: 09 июня 2024 г., 19:44
Командир дивизии "Газа" бригадный генерал Ави Розенфельд
wikipedai.org

Командир дивизии "Газа" бригадный генерал Ави Розенфельд объявил об уходе в отставку в связи с просчетами, которые привели к трагедии 7 октября.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Ави Розенфельд уведомил о своем решении начальника Генштаба и командующего Южным военным округом. "7 октября я провалил дело всей моей жизни – защитить граничащие с Газой районы", – написал он.

Ави Розенфельд сообщил, что останется на своем посту, пока ему не будет найдена замена.

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