Командир дивизии "Газа" Ави Розенфельд объявил о своей отставке в связи с "провалами 7 октября"

Командир дивизии "Газа" бригадный генерал Ави Розенфельд объявил об уходе в отставку в связи с просчетами, которые привели к трагедии 7 октября.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Ави Розенфельд уведомил о своем решении начальника Генштаба и командующего Южным военным округом. "7 октября я провалил дело всей моей жизни – защитить граничащие с Газой районы", – написал он.

Ави Розенфельд сообщил, что останется на своем посту, пока ему не будет найдена замена.