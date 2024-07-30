14 канал ИТВ побеседовал с адвокатом резервиста, подозреваемого в изнасиловании террориста

Эфраим Дамари, адвокат одного из ключевых подозреваемых в нанесении телесных повреждений заключенному в изоляторе "Сде-Тейман", выступил в эфире 14 канала ИТВ и поделился своим мнением о сути подозрений и о личности пострадавшего. В частности, он утверждает, что против подозреваемых нет никаких улик, и все дело основывается на показаниях пострадавшего, который, по словам Дамари, является террористом "Нухбы", который "давал другим террористам инструкции, как насиловать и сжигать младенцев" и поэтому является "смертником".

"Я был там вчера с нашими бойцами в непростой для них час, – поделился Эфраим Дамари в эфире 14 канала ИТВ. – Что я подразумеваю под "тяжелым для них часом"? 7 октября все они были призваны (на резервистскую службу, – прим. ред.), и с 7 октября до вчерашнего дня, когда они были арестованы, они оставили свой дом, оставили свою работу, оставили свои семьи и своих детей, и отдали себя полностью охране этих извергов рода человеческого, я даже скотами назвать их не могу, потому что это слишком хорошее слово для них".

Дамари сообщил, что арестованные резервисты – резервисты так называемого "подразделения 100", спецподразделения антитеррористических сил, которое занимается охраной военных тюрем, в которых содержатся заключенные за террористическую деятельность (адвокат называет контингент этих тюрем "человеческим мусором", говоря, что само слово "человеческий" к ним крайне сложно применить).

Эфраим Дамари сообщил, что он дал консультации тем, кто нуждался в его помощи в связи с подозрениями в истязаниях заключенного. На упоминание ведущего программы о том, что следствие располагает снимками происходившего, адвокат выкрикнул: "Доказательств нет!", добавив, что он не может конкретно рассказать об этих снимках, чтобы не навредить ходу расследования. "Как вы пригласили меня сегодня, пригласите меня через несколько дней или через месяц: и точно как дело того якобы "убийцы" было закрыто, это дело тоже закроется", – подчеркнул Дамари. Он выразил убежденность в том, что за арест резервистов некие чины должны будут ответить и отправиться в отставку со своих должностей, и против них будут поданы частные иски.

"Речь идет о показаниях, которые дали террористы-смертники, – заявил Эфраим Дамари. – Подавший жалобу – командир роты ХАМАСа в Шуджаийе, главарь убийц. Он командовал террористами "Нухбы" и давал им инструкции, как сжигать младенцев. Тех, кто не умел сжигать младенцев, он учил сжигать младенцев наиболее эффективным способом. Я не могу поверить, что мы говорим здесь об этом, на нашем канале, у себя дома, в Государстве Израиль. Он учил их насиловать. Он конкретно учил их удовлетворять свою сексуальную страсть и как именно в тот момент действовать. Это настолько омерзительно"... "То есть, это дьявольские отродья в полном смысле этого слова", – отмечает ведущий.

Дамари подчеркивает, что податель жалобы – террорист "Нухбы", у которого руки по локоть в крови: "Я хочу, чтобы вы поняли: он смертник, надо каждый день отрезать от него кусок под пытками без какого-либо снисхождения, его нужно казнить, и я не понимаю, о чем мы вообще говорим!" Адвокат заявляет, что подозреваемые резервисты – люди высочайших качеств, "соль земли", такое впечатление он вынес о них во время разговоров с ними в комнате для допросов.

Ведущий Шай Голден спросил: если речь идет только об одном пострадавшем, почему же арестованы девять человек? На это адвокат Эфраим Дамари ответил, что подозреваемым вменяется изнасилование и содомия, совершенные группой людей. При этом Дамари подчеркивает, что на территории изолятора "Сде-Тейман" "невозможно изнасиловать, невозможно совершить домогательства, это место находится под круглосуточным видеонаблюдением – от туалетных кабинок до коридоров, самые темные уголки там просматриваются и снимаются". Он добавил также, что резервисты подразделения 100, охраняющие заключенных, и заключенные террористы не находятся в непосредственном контакте, между ними существует дистанция. "Это даже с практической точки зрения нелогично, – утверждает Дамари. – Даже если предположить, что солдат очень-очень хочет совершить содомию и изнасилования – это невозможно с практической точки зрения".

Он заявляет, что поданная жалоба – это ложь. "Кровавый навет", – подсказывает одна из ведущих. "Просто они знают, что мы – люди просвещенные, мы стремимся оправдаться перед всем миром, показать, что мы расследуем действия наших солдат, – указывает Эфраим Дамари. – Но кого вы допрашиваете? Хотел бы я видеть этих следователей МЕЦАХ (военной полиции) и главного военного прокурора всего лишь час сидящими в пункте охраны, где сидят наши ребята, на жаре, во всем, что там происходит – это же просто бесчеловечно. Даже если вы подозреваете их в чем-то таком: в масках? Наши солдаты? Понимая, что об этом скажут в мире?"

Шай Голден указывает, что помимо снимков следствие располагает данными медицинской экспертизы, сделанной в больнице и указывающей, что пострадавший перенес акт содомии. Эфраим Дамари подчеркивает, что он не может рассказывать подробности, чтобы не мешать ходу следствия, но он уверяет: когда будет получен реальный отчет экспертизы, солдатам, ЦАХАЛу и всем задействованным в этом скандале будут принесены извинения. "Ничего там нет, – утверждает Дамари. – Он был доставлен в больницу – это правда. Жаль, что он там не умер. Его надо убить, просто убить это отродье, этот человек насиловал, убивал, расчленял тела, сжигал младенцев, он учил своих бойцов сжигать младенцев, о чем мы вообще говорим?"

"Мой подзащитный сказал мне: "Я? Да представить себе в самом худшем кошмаре – что я захочу изнасиловать того, кто насиловал, убивал и сжигал младенцев моих братьев – по-вашему, это возможно?" – заявил Дамари. Он подчеркивает, что подозреваемые, по его мнению, достойны зажигать факелы на День Независимости: настолько высочайших качеств эти люди, и служат они в тяжелейших условиях.