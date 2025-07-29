Нетаниягу обратился к семьям заложников: "ХАМАС отказывается от соглашения"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился к семьям заложников, чтобы рассказать о ситуации вокруг переговоров с освобождением похищенных израильтян. "Только что я завершил ещё одну консультацию по вопросу освобождения наших заложников, – заявил премьер. – Вчера тоже было заседание по этому вопросу, и позавчера, и днём ранее тоже. С тех пор как делегация вернулась из Катара, мы не прекращаем попыток".

"Но есть одно большое препятствие, и все это знают — это ХАМАС, – продолжил глава правительства. – Он по-прежнему упорствует в своём отказе. Президент Трамп говорил об этом, Виткофф говорил об этом, мы говорим об этом — все, кто знаком с фактами, включая посредников, знают это. Мы не сдаёмся. Мы продолжим делать всё, что в наших силах, так или иначе. Мы обязуемся вернуть их домой".

Комментируя это обращение, Штаб семей заложников опубликовал ответ от имени близких похищенных. "Господин премьер-министр, мы устали от встреч и заседаний на основе той самой стратегии, которая проваливается раз за разом, – сказано в этом сообщении. – Мы просим вас об одном: сегодня же вечером объявите, что вы готовы обсуждать достижение всеобъемлющего соглашения, которое вернет всех похищенных домой и завершит боевые действия".

"Период частичных сделок и избирательности закончился, – подчеркивает Штаб семей похищенных. – Пришло время правительству Израиля сменить курс и выбрать решение, которого хотят 80% населения, у вас есть полная поддержка для такого шага".