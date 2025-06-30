СМИ: духовный лидер "Дегель а-Тора" рассматривает шаги, которые приведут к развалу коалиции

Раввин Моше Гилель Гирш, являющийся одним из духовных лидеров партии "Дегель а-Тора", рассматривает шаги, которые могут привести к развалу правящей коалиции, если не будет принят закон о призыве.

По информации Ynet, раввин Гирш может отдать указание депутатам от "Дегель а-Тора" не только воздерживаться от голосований в Кнессете по законопроектам коалиции, но и голосовать с оппозицией.

В беседах со своим окружением раввин Гирш заявил, что партия осталась в правительстве из-за предстоящей войны с Ираном, но теперь у правительства нет причины терпеть и дальше затягивание принятия закона о призыве.

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что партии ШАС и "Яадут а-Тора" требуют от правительства принятия закона о призыве до окончания летней сессии и угрожают бойкотировать голосования в Кнессете.