x
30 июня 2025
|
последняя новость: 20:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 июня 2025
|
30 июня 2025
|
последняя новость: 20:50
30 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

СМИ: духовный лидер "Дегель а-Тора" рассматривает шаги, которые приведут к развалу коалиции

Кнессет
Правительство
Призыв ультраортодоксов
Яадут а-Тора
время публикации: 30 июня 2025 г., 19:55 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 19:55
СМИ: духовный лидер "Дегель а-Тора" рассматривает шаги, которые приведут к развалу коалиции
Shlomi Cohen/Flash90

Раввин Моше Гилель Гирш, являющийся одним из духовных лидеров партии "Дегель а-Тора", рассматривает шаги, которые могут привести к развалу правящей коалиции, если не будет принят закон о призыве.

По информации Ynet, раввин Гирш может отдать указание депутатам от "Дегель а-Тора" не только воздерживаться от голосований в Кнессете по законопроектам коалиции, но и голосовать с оппозицией.

В беседах со своим окружением раввин Гирш заявил, что партия осталась в правительстве из-за предстоящей войны с Ираном, но теперь у правительства нет причины терпеть и дальше затягивание принятия закона о призыве.

Днем ранее израильские СМИ сообщили, что партии ШАС и "Яадут а-Тора" требуют от правительства принятия закона о призыве до окончания летней сессии и угрожают бойкотировать голосования в Кнессете.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 июня 2025

ШАС и "Яадут а-Тора" вновь намерены бойкотировать голосования в Кнессете
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025

Опубликована договоренность о принципах нового закона о призыве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 июня 2025

Коалиционный кризис преодолен? Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025

Законопроект о роспуске Кнессета отклонен