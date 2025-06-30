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Израиль

СМИ: президент Герцог ищет компромисс, который позволит прекратить суд над Нетаниягу

Суд
Биньямин Нетаниягу
Ицхак Герцог
время публикации: 30 июня 2025 г., 21:47 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 21:50
СМИ: президент Герцог ищет компромисс, который позволит прекратить суд над Нетаниягу
Yonatan Sindel/Flash90

По информации телеканала "Кешет-12", президент Ицхак Герцог находится в процессе поиска компромисса, который позволит прекратить суд над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и который будет принят всеми сторонами.

По данным телеканала, в среду Герцог встретится с бывшим председателем Верховного суда Аароном Бараком для обсуждения возможных действий. В сообщении отмечалось, что Аарон Барак, скорее всего, будет против предоставления Нетаниягу помилования, если тот не согласится уйти из политики.

Есть только два способа прекратить судебный процесс: помилование или заключение сделки с признанием вины. И только президент обладает полномочиями помиловать премьер-министра и тем самым положить конец судебному разбирательству.

По данным "Кешет-12", Герцог и Барак договорились о встрече еще две недели назад, до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал свой первый пост, в котором назвал суд над Нетаниягу политически мотивированным и "охотой на ведьм".

Израиль
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