СМИ: президент Герцог ищет компромисс, который позволит прекратить суд над Нетаниягу

По информации телеканала "Кешет-12", президент Ицхак Герцог находится в процессе поиска компромисса, который позволит прекратить суд над премьер-министром Биньямином Нетаниягу, и который будет принят всеми сторонами.

По данным телеканала, в среду Герцог встретится с бывшим председателем Верховного суда Аароном Бараком для обсуждения возможных действий. В сообщении отмечалось, что Аарон Барак, скорее всего, будет против предоставления Нетаниягу помилования, если тот не согласится уйти из политики.

Есть только два способа прекратить судебный процесс: помилование или заключение сделки с признанием вины. И только президент обладает полномочиями помиловать премьер-министра и тем самым положить конец судебному разбирательству.

По данным "Кешет-12", Герцог и Барак договорились о встрече еще две недели назад, до того, как президент США Дональд Трамп опубликовал свой первый пост, в котором назвал суд над Нетаниягу политически мотивированным и "охотой на ведьм".