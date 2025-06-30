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Израиль

Кнессет продлил запрет на потребление секс-услуг на пять лет

Законы
Кнессет
время публикации: 30 июня 2025 г., 23:01 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 23:12
Кнессет продлил запрет на потребление секс-услуг на пять лет
Фото NEWSru.co.il

На пленарном заседании Кнессета утверждено во втором и третьем чтениях продление временного постановления, запрещающего потребление проституции, еще на пять лет. Это решение поддержали 19 парламентариев, голосовавших против или воздержавшихся не было.

Временное положение не было переведено в статус постоянного закона из-за возражений председателя законодательной комиссии Кнессета Симхи Ротмана ("Ционут Датит") против некоторых формулировок, а также ввиду сомнений в эффективности законодательного запрета в борьбе с проституцией.

В июле 2020 года в Израиле вступил в силу временный закон о запрете на приобретение секс-услуг. Министр юстиции Ярив Левин 24 февраля 2025 года опубликовал правовой меморандум для общественного обсуждения, в котором говорится, что запрет на потребление проституции в Израиле станет постоянным.

Судя по публиковавшимся ранее данным Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией, принятие закона о запрете на приобретение секс-услуг никак не отразилось на статистике вовлечения в проституцию, в том числе – несовершеннолетних. Однако данный факт игнорируется борцами за права женщин и запрет на потребление проституции.

Израиль
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