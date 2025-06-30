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Израиль

Рабочий получил крайне тяжелые травмы во время ремонта грузовика на дороге

время публикации: 30 июня 2025 г., 18:11 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 18:11
Рабочий получил крайне тяжелые травмы во время ремонта грузовика на дороге
Yonatan Sindel_Flash90

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Лахиш в 16:50 поступило сообщение о 42-летнем рабочем, получившим крайне тяжелые травмы во время ремонта грузовика на шоссе 6 возле развязки Кирьят-Гат.

Прибывшие на место медики обнаружили пострадавшего в сознании, он получил тяжелые травмы верхней части тела. Оказав мужчине неотложную помощь на месте происшествия, его эвакуировали в больницу "Каплан" в Реховоте в тяжелом и нестабильном состоянии.

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