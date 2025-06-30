Командование тыла смягчило ограничения, за исключением окрестностей Газы

Командование тыла объявило о сокращении территории действия инструкций "особое положение в тылу" только до района Отеф Аза.

В населенных пунктах, граничащих с сектором Газы (за исключением Нетив а-Асара, Зиким, Кармия, Эрез, Тир Нир-Ам, Сдерот, Ибим, Габим, Ор а-Нер, Мефальсим, Кфар-Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Маген, Нир-Оз, Кисуфим, Эйн а-Шлоша, Суфа, Холит, Нахаль-Оз и Нир-Ицхак), сохраняются ограничения: образовательная деятельность без ограничений, работа без ограничений, собрания до 2000 человек с открытым доступом к защищенному пространству.

Новые инструкции действуют с воскресенья, 30 июня 18:00 до понедельника, 7 июля 20:00.