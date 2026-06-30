Задержан водитель, пытавшийся прорваться через КПП "Хизмэ" с тремя нелегалами в машине

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ), действующие в районе Иерусалима, задержали на КПП "Хизмэ" водителя, жителя лагеря Шуафата, который попытался прорваться через контрольный пункт.

Пресс-служба полиции сообщила, что в ответ на требование остановиться водитель прибавил скорость и проехал через заграждение. Полицейские оперативно расставили на пути следования машины шипы, благодаря чему быстро остановили автомобиль. При проверке машины в ней были обнаружены трое нелегалов – жителей Иудеи и Самарии, незаконно находившихся на территории Израиля. Водитель и его "пассажиры" были задержаны и доставлены в отделение "Оз".

В ходе операции легкое ранение получил один из бойцов МАГАВа, которому была оказана медицинская помощь.