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Израиль

Задержан водитель, пытавшийся прорваться через КПП "Хизмэ" с тремя нелегалами в машине

Иудея и Самария
Полиция
Иерусалим
МАГАВ
время публикации: 30 июня 2026 г., 22:14 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 22:14
Задержан водитель, пытавшийся прорваться через КПП "Хизмэ" с тремя нелегалами в машине
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы пограничной полиции (МАГАВ), действующие в районе Иерусалима, задержали на КПП "Хизмэ" водителя, жителя лагеря Шуафата, который попытался прорваться через контрольный пункт.

Пресс-служба полиции сообщила, что в ответ на требование остановиться водитель прибавил скорость и проехал через заграждение. Полицейские оперативно расставили на пути следования машины шипы, благодаря чему быстро остановили автомобиль. При проверке машины в ней были обнаружены трое нелегалов – жителей Иудеи и Самарии, незаконно находившихся на территории Израиля. Водитель и его "пассажиры" были задержаны и доставлены в отделение "Оз".

В ходе операции легкое ранение получил один из бойцов МАГАВа, которому была оказана медицинская помощь.

Израиль
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