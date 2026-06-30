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Израиль

Неподалеку от базы "Саярим" сгорел грузовик с литиевыми батареями и электросамокатами

Пожары
время публикации: 30 июня 2026 г., 11:27 | последнее обновление: 30 июня 2026 г., 11:27
Неподалеку от базы "Саярим" сгорел грузовик с литиевыми батареями и электросамокатами
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Ранним утром во вторник в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании тягача с полуприцепом на шоссе №12, возле военной базы Саярим.

На место были направлены пожарные расчеты из Рамона и Йотваты. Пожарные несколько часов боролись с огнем, не допуская его распространения.

По предварительной оценке, грузовик перевозил электросамокаты, литиевые аккумуляторы и мобильные телефоны. Во время пожара неоднократно раздавались взрывы, предположительно вызванные возгоранием литиевых батарей. Из-за характера груза и высокой интенсивности огня пожарные использовали пену для тушения пожара, а затем длительное время охлаждали грузовик.

Грузовик полностью сгорел. Пострадавших нет.

Шоссе №12 в районе происшествия остается закрытым для движения до завершения работ по тушению пожара, охлаждению и ликвидации последствий. Водителей просят следовать указаниям сотрудников экстренных служб и избегать поездок в этот район.

Причины возгорания будут установлены в ходе расследования.

Израиль
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