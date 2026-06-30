На границе с Сирией солдат потерял служебный телефон, ЦАХАЛ проверяет риск утечки информации

ЦАХАЛ расследует обстоятельства возможной утечки информации после того, как военнослужащий потерял служебный телефон с секретной информацией в буферной зоне на границе с Сирией, сообщает во вторник 30 июня "Кипа".

По имеющимся данным, телефон, использовавшийся подразделениями в ходе оперативной деятельности, позже был найден сирийскими жителями за сирийской территории, которые подобрали его с земли.

После инцидента и в связи с опасениями, что содержащаяся в устройстве информация могла оказаться под угрозой, в ЦАХАЛе изменили коды доступа на ряде аналогичных устройств, находящихся в эксплуатации.

В настоящее время проверяется, был ли телефон взломан после того, как оказался в чужих руках, и нанесен ли какой-либо ущерб безопасности или разведывательной деятельности.

В ЦАХАЛе сообщили: "Инцидент известен, проводится его расследование. Случай рассматривается соответствующими структурами".