03 мая 2026
последняя новость: 15:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Взрыв батареи электровелосипеда в жилом доме в Дабурии: мужчина получил тяжелые ожоги

Пожары
время публикации: 03 мая 2026 г., 14:07 | последнее обновление: 03 мая 2026 г., 14:55
Пресс-служба

Мужчина получил тяжелые травмы в результате взрыва и пожара, произошедшего в субботу утром в жилом доме в Дабурии. Пожарно-спасательная служба сообщает, что в результате мощного взрыва стены дома обвалились, начался сильный пожар. С места происшествия был эвакуирован один пострадавший в тяжелом состоянии с ожогами.

Расследование причин пожара установило, что причиной взрыва стало возгорание литиевой батареи электрического велосипеда. Батарея, оставленная внутри помещения, подверглась "термическому разгону", что привело к мощному взрыву и тяжелому ранению человека, находившегося в здании.

В течение последнего года наблюдается резкий рост числа пострадавших при пожарах, вызванных литиевыми батареями, среди них дети и подростки.

"Кабаут ве-Ацала" напоминает: заряжать батарею следует только под присмотром и не во время сна. Батарею для зарядки следует размещать на балконе или во дворе в затененном месте, не следует оставлять заряжаемую батарею в путях эвакуации.

Важно приобретать батареи с сертификатом соответствия стандартам, запрещается вносить изменения в устройство для увеличения скорости заряда. Крайне рекомендуется установить датчик дыма который подает сигнал в реальном времени.

Батарея, с которой обращаются неправильно – это взрывное устройство в вашем доме. В случае обнаружения дыма или огня звоните 102.

