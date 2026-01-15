x
Экономика

Lufthansa запрещает использование портативных аккумуляторов для смартфонов

Lufthansa запрещает использование портативных аккумуляторов для смартфонов
AP Photo/Michael Probst

Авиакомпания Lufthansa стала первой европейской авиакомпанией, запретившей использование литиевых батарей, таких как портативные зарядные устройства (пауэрбанки), во время полета.

Запрет распространяется на все авиакомпании группы.

Кроме того, запрещено хранить такие аккумуляторы в отсеках для багажа над сидениями в салоне самолета.

Ранее подобный запрет был введен авиакомпанией Emirates и австралийскими авиакомпаниями.

