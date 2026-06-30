С начала войны Израиль разрешил выехать из сектора Газы 50 тысячам палестинцев

С начала войны Израиль разрешил 50 тысячам палестинцев выехать из сектора Газы в третьи страны. Об этом пишет издание "Исраэль а-Йом" со ссылкой на данные координатора действий правительства на территориях.

Издание отмечает, что большинство разрешений было выдано лицам, нуждающимся в лечении за границей и сопровождающим их лицам.

По данным этого источника, днем ранее Израиль разрешил выезд более чем 100 жителям Газы через КПП "Керем Шалом". По дороге к пограничному пункту их более часа удерживали на своем блокпосту боевики ХАМАСа. Этот случай стал известен ООН, международная организация осудила задержку больных людей боевиками.

По данным офиса координатора действий правительства на территориях, с начала действия режима прекращения огня через КПП "Рафиах" выехали 4400 человек и около 4100 – въехали в сектор Газы.

Издание отмечает, что около года назад в министерстве обороны Израиля была создана структура, которая среди прочего должна была стимулировать выезд жителей из Газы. В оборонном ведомстве заявляют, что более 100 тысяч жителей обратились с просьбой разрешить им выезд. Вместе с тем, в оборонном ведомстве считают, что заинтересованы в отъезде не менее 40% жителей. Вместе с тем, источники "Исраэль а-Йом" отмечают, что практический механизм для организации массового выезда пока не создан.