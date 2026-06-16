В одном из ресторанов восточной части Иерусалима задержан нелегал, подделавший документы

В одном из ресторанов восточной части Иерусалима был обнаружен мужчина, нелегально находящийся в Израиле. Было установлено, что он работал и проживал на данном объекте в течение трех дней.

В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый подделал судебный документ, якобы предписывающий запрет на его депортацию.

Подозреваемый был задержан, допрошен, против него было подано обвинительное заключение, сопровождаемое ходатайством об аресте до окончания судебного разбирательства.

Одновременно с уголовным процессом начальник Иерусалимского округа полиции генерал-майор Авшалом Пелед подписал приказ о закрытии ресторана сроком на 14 дней.