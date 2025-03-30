x
30 марта 2025
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 21:46
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ярден Бибас подарил пожертвованные Кфиру и Ариэлю игрушки больнице, где родились его сыновья

Больницы
Заложники
Благотворительность
время публикации: 30 марта 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 21:18
Ярден Бибас подарил пожертвованные Кфиру и Ариэлю игрушки больнице, где родились его сыновья
Chaim Goldberg/Flash90

Ярден Бибас, который пережил 484 дня в плену террористов и потерял свою семью, жену Шири и двоих малышей Кфира и Ариэля, на этой неделе побывал возле стихийного мемориала в память о похищенных, созданного в аэропорту Бен-Гурион.

Многие израильтяне, улетая из Израиля и возвращаясь после "черной субботы" 7 октября, покупали и складывали игрушки возле портретов рыжеволосых малышей, Кфира и Ариэля Бибасов. Таким образом люди выражали надежду на освобождение "рыжиков". К сожалению, эти надежды не оправдались: Кфир и Ариэль были убиты в первый же месяц плена террористами, и в Израиль были возвращены их тела.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, Ярден Бибас решил пожертвовать все игрушки больнице "Асута" в Ашдоде – той самой больнице, где родились рыженькие Кфир и Ариэль.

Ярден сказал, что таким образом получится замкнуть круг, и каждый рожденный в больнице "Асута" ребенок, каждый проходящий там лечение ребенок будет символизировать непрерывность жизни и победу над теми, кто пытался эту жизнь погасить.

Директор больницы "Асута" Эрез Баренбойм был тронут этим прекрасным жестом Ярдена Бибаса. По его словам, подаренные игрушки значительно улучшат настроение госпитализированных детей и помогут им выразить. "Это пример человеческой стойкости, превращение своей боли в акт милосердия и щедрости", – отметил он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 марта 2025

За полтора дня на реабилитацию Ярдена Бибаса собрали более шести миллионов шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2025

Шири, Кфир и Ариэль Бибас похоронены на кладбище в Эшколе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2025

Израиль прощается с Шири, Кфиром и Ариэлем Бибас
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 февраля 2025

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Ариэль и Кфир были зверски убиты террористами в Газе"