Пятеро раненых, двое из которых в тяжелом состоянии, в результате драки в Шуафате

В иерусалимском квартале Шуафат в результате драки пострадали пять человек. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние двоих пострадавших тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что драка произошла в одном из домов, речь идет об инциденте на криминальной почве.

На месте происшествия находятся полицейские, ведется расследование обстоятельств инцидента и розыск причастных к драке.