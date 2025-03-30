x
30 марта 2025
|
последняя новость: 21:46
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 марта 2025
|
30 марта 2025
|
последняя новость: 21:46
30 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пятеро раненых, двое из которых в тяжелом состоянии, в результате драки в Шуафате

Криминал в арабском секторе
время публикации: 30 марта 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 21:05
Пятеро раненых, двое из которых в тяжелом состоянии, в результате драки в Шуафате
Пресс-служба полиции Израиля

В иерусалимском квартале Шуафат в результате драки пострадали пять человек. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние двоих пострадавших тяжелое, остальные получили легкие травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что драка произошла в одном из домов, речь идет об инциденте на криминальной почве.

На месте происшествия находятся полицейские, ведется расследование обстоятельств инцидента и розыск причастных к драке.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 марта 2025

Житель арабского квартала Иерусалима пытался похитить адвоката
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

Более 70 палестинских нелегалов задержаны в районе Иерусалима
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

11 жителей Исауийи задержаны по подозрению в нападении на израильтянина