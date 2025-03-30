Пятеро раненых, двое из которых в тяжелом состоянии, в результате драки в Шуафате
время публикации: 30 марта 2025 г., 21:05 | последнее обновление: 30 марта 2025 г., 21:05
В иерусалимском квартале Шуафат в результате драки пострадали пять человек. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что состояние двоих пострадавших тяжелое, остальные получили легкие травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что драка произошла в одном из домов, речь идет об инциденте на криминальной почве.
На месте происшествия находятся полицейские, ведется расследование обстоятельств инцидента и розыск причастных к драке.
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