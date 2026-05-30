Израиль

ЦАХАЛ сообщил о перехвате вражеского беспилотника на севере страны

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 30 мая 2026 г., 14:31 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 14:46
Ayal Margolin/Flash90

После сигнала "Цева адом", прозвучавшего на севере Израиля в 13:01, был перехвачен вражеский беспилотник, который пересек границу со стороны Ливана и вторгся в воздушное пространство страны. Кроме того, подозрительная воздушная цель упала на территории Израиля, вблизи границы с Ливаном. Пострадавших нет.

Предупреждения о ракетном обстреле сработали из-за опасения падения осколков ракеты-перехватчика.

После сигнала тревоги, прозвучавшего в 13:41 в районах Мисгав-Ам и Метула, была обнаружена подозрительная воздушная цель, которая не пересекла границу Израиля. Инцидент исчерпан.

