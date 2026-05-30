В Эйлатском заливе замечена стая дельфинов, пятнистых стенелл

В субботу, 30 мая, в Эйлатском заливе была замечена стая дельфинов, пятнистых стенелл.

Омри Омси, инспектор морского отдела в районе Эйлата, рассказал: "Во время морского патрулирования в районе Кораллового заповедника, я заметил стаю дельфинов, плывущих на глубине навстречу нашему инспекционному катеру. После того как они приблизились, я определил, что это, по всей видимости, стая узкорылых продельфинов (пятнистых стенелл). На глубине стремительно двигалось около 50 особей".

Дафна Фейнгольд, координатор наблюдений в Красном море от ассоциации "Дельфис", добавляет, что в Красном море обитают два вида стенелл – пятнистая и длиннорылая. Представители обоих видов относительно невелики, очень проворны, любят ловить носовую волну от судов и обычно передвигаются большими стаями.

Пятнистая стенелла – известный и широко распространенный вид дельфинов, обитающих в Красном море. В Эйлатском заливе они появляются несколько раз в год.