В центре Израиля поезд сбил человека, движение приостановлено

Утром 20 ноября движение поездов между станциями Тель-Авив А-Агана и аэропортом Бен-Гурион и Лодом было временно приостановлено в связи с тем, что поезд сбил человека, сообщает компания "Ракевет Исраэль".

Судя по имеющейся информации, человек был сбит поездом, когда вышел на железнодорожные пути к югу от станции Тель-Авив А-Агана. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Помимо временной остановки движения поездов, наблюдаются задержки и изменения в движении поездов в центральном регионе, а также на южных и северных направлениях.

Информация уточняется.