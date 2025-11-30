x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 09:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 09:11
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В центре Израиля поезд сбил человека, движение приостановлено

Транспорт
время публикации: 30 ноября 2025 г., 08:45 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 08:50
В центре Израиля поезд сбил человека, движение приостановлено
Hadas Parush/Flash90

Утром 20 ноября движение поездов между станциями Тель-Авив А-Агана и аэропортом Бен-Гурион и Лодом было временно приостановлено в связи с тем, что поезд сбил человека, сообщает компания "Ракевет Исраэль".

Судя по имеющейся информации, человек был сбит поездом, когда вышел на железнодорожные пути к югу от станции Тель-Авив А-Агана. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Помимо временной остановки движения поездов, наблюдаются задержки и изменения в движении поездов в центральном регионе, а также на южных и северных направлениях.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook