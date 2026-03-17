В аэропорту "Бен-Гурион" совершил аварийную посадку американский самолет-заправщик

В ночь на 17 марта в международном аэропорту "Бен-Гурион" совершил аварийную посадку американский самолет-заправщик KC-135, участвовавший в военной операции против режима аятолл в Иране.

Как отмечают аварийные службы, это четвертая аварийная посадка самолета данного класса в "Бен-Гурионе" за последние две недели, после начала военной операции в Иране.

Ранее в аэропорту имени Бен-Гуриона был объявлен режим чрезвычайной ситуации второго уровня (ЧС-2) в связи с заходом на посадку так называемого "серого самолета". Официальные подробности о характере неисправности не публиковались.

Режим ЧС-2 в израильской авиационной практике объявляется в случаях, когда существует серьезная нештатная ситуация, но шансы на благополучную посадку оцениваются как высокие. В таких случаях к полосе стягиваются аварийно-спасательные службы, пожарные расчеты и, при необходимости, дополнительные силы.

Информации о пострадавших нет.