18-й день войны "Рычание льва": иранские ракеты перехватывают не только в Израиле

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость". Иранский КСИР дал название этой войне "Правдивое обещание 4".

В первые 17 дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 8000 ударов по целям в Иране, выведены из строя сотни ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за 17 дней войны атаковала более 7000 целей, уничтожены свыше 100 кораблей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль. Одновременно Израиль ведет боевые действия против "Хизбаллы", которая координирует свои действия с КСИР.

18-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 17.03.2026

02:00

Взрывы в портовом городе Абадан, на юго-западе Ирана.

Нанесены авиаудары по целям в Тегеране. Иранские источники сообщают о серии взрывов в восточной части столицы Исламской республики.

01:00

В Багдаде был слышен громкий взрыв, сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев. Источники в службах безопасности сообщили агентству, что посольство США в Багдаде снова подверглось нападению двух беспилотников-камикадзе. Сообщается также об атаках на штаб-квартиру логистической поддержки США в "зеленой зоне" Багдада.

Иранские оппозиционные источники распространили сообщения о том, что в результате ударов по Ширазу был ликвидирован пресс-секретарь штаба "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари. На данный момент официального подтверждения этому сообщению нет. Штаб "Хатам аль-Анбия" является центральным координационным военным командованием Ирана. В последние дни, на фоне войны с Израилем и США, его представители неоднократно выступали с жесткими заявлениями, в том числе с угрозами в адрес американских и израильских объектов в регионе.

ОАЭ закрыли свое воздушное пространство после атак со стороны Ирана.

Министерство обороны ОАЭ передает, что системы ПВО перехватывают баллистические ракеты и беспилотники, выпущенные из Ирана.

В Ирбиде, на севере Иордании, слышны взрывы после перехвата ракеты, выпущенной из Ирана. По всей видимости, именно с ее запуском было связано предупреждение, опубликованное Командованием тыла в Израиле.

Тревога "Цева адом" прозвучала на севере Израиля – на Голанских высотах и в Галилее, в районе Кинерета и Бейт-Шеана. Зафиксирован ракетный обстрел из Ливана. МАДА: сведений о пострадавших нет.

00:00

ВВС США направили на Ближний Восток еще одну эскадрилью из десяти истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые временно находились на британской авиабазе Лейкенхит. По всей видимости, эта эскадрилья прибыла на базу "Увда" в Израиле.

Министерство внутренних дел Ирака сообщило, что беспилотник атаковал гостиницу в Багдаде. По данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал, материальный ущерб не причинен, передает Reuters. Речь идет о гостинице "Ар-Рашид", расположенной в так называемой "зеленой зоне" иракской столицы, где находятся правительственные здания и посольство США.

Ливанские источники сообщают, что в результате одной из израильских атак был ликвидирован бывший личный телохранитель генерального секретаря "Хизбаллы" Хашима Сафи ад-Дина. Сам Хашим Сафи ад-Дин был уничтожен в октябре 2024 года, пробыв в должности генсека "Хизбаллы" менее месяца после ликвидации его двоюродного брата Хасана Насраллы.

ПОТЕРИ

В Иране, по данным властей, более 2000 убитых. По данным израильской стороны, в Иране только в составе КСИР, "Басидж" и других силовых структур более 10 тысяч убитых и раненых.

В результате ракетных обстрелов, а также приступов и травм, полученных при обстрелах, в Израиле погибли 17 человек: 16 израильтян, филиппинка.

В ходе боевых действий в Ливане погибли двое израильских военнослужащих.

Армия США сообщает о 14 погибших американских военнослужащих в результате атак из Ирана и крушения самолета KC-135 в Ираке.

В Ираке погиб один французский военнослужащий.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

(учитываются как прямые, так и косвенные жертвы ракетных обстрелов)

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Мифлах Мохаммад АММАШ, 26 лет, из Джиср аз-Зарки, 8.3.2026 скончался от сердечного приступа во время ракетной тревоги.

3. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

4. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

5. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

6. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

7. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (та ранена, но осталась жива).

8. Рустам ГУЛОМОВ, 62 года, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

9. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

10. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном, Йосефом.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью, Брурией.

12. Рафаэль МЕИРОВ, 22 года, из Кирьят-Моцкина, 8.3.2026 во время ракетной тревоги потерял контроль над мотоциклом и разбился.

13. Амид МУРТУЗОВ, 40 лет, из Петах-Тиквы, погиб 9.3.2026 в Йегуде в результате падения иранской ракеты на строительной площадке.

14. Гая ОРЕН, 17 лет, из Реховота, погибла 12.3.2026 во время ракетной тревоги: спешила в убежище и была насмерть сбита автомобилем.

15. Гавриэль Барух РЕВАХ, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

16. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

17. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

ПОГИБШИЕ В ЛИВАНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ (после 28.02.2026)

1. Махэр ХАТАР, 38 лет, из Мадждаль-Шамса, старший сержант резерва, боец инженерного батальона 91-й дивизии. Погиб 8 марта в ходе боевых действий на юге Ливана.

2. Ор ДЕМРИ, 20 лет, из Лимана, боец инженерного подразделения 91-й дивизии.