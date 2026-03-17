Иранские источники: нанесены мощные удары по острову Харг

Иранские оппозиционные каналы сообщают, что в ночь на 17 марта были нанесены мощные удары по целям на острове Харг (Харк).

Кроме того, были атакованы цели в Тегеране, Кередже, Хоррамшахре и др.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что почти все военные объекты на острове Харг уничтожены, и говорил о том, что предпочел бы не атаковать нефтяные объекты на этом острове.

Остров Харг, через который проходит основная часть иранского нефтяного экспорта, остается одной из ключевых целей США на фоне войны с Ираном и кризиса вокруг Ормузского пролива.