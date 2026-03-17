Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 17 марта, температура значительно повысится, понизится влажность. Малооблачно. Без осадков. Устойчивый северный ветер.

В Иерусалиме – 7-20 градусов, в Тель-Авиве – 10-20, в Хайфе – 11-20, в Эйлате – 16-26, в Беэр-Шеве – 8-23, на побережье Мертвого моря – 15-25, в Ашкелоне и Ашдоде – 9-20, в Ариэле – 8-21, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 10-22, на Голанских высотах – 7-21.

Температура воды на Средиземном море 18 градусов, высота волн 40-120 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – южный (до 10 км/ч).

В среду – повышение температуры, слабые дожди. В четверг-понедельник похолодает, ожидаются дожди, временами с грозами.