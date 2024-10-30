Глава Генштаба: "Мы работаем над привлечением резервистов постарше"

Глава Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци А-Леви провел оперативную оценку в Западной Галилее вместе с командующим Северным округом генерал-майором Ури Гординым и командиром 146-й дивизии бригадным генералом Ифтахом Норкиным, а также побеседовал с командирами бригад и резервных батальонов, участвующих в военных действиях в Ливане и в обороне севера Израиля.

"Я понимаю цену, которую вы платите, – обратился Герци А-Леви к резервистам. – Семья, работа, нагрузка здесь. И сейчас нужны решения. Во-первых, мы сохраним поддержку для резервистов, мы должны обеспечить компенсации и помощь студентам, тем, чей бизнес пострадал. Мы создаем эту систему, привлекаем резервистов более взрослых, создаем дополнительные варианты помощи, чтобы люди несли оперативную службу и снизили нагрузку для вас".

Он признал, что Армии обороны Израиля нужны дополнительные силы как в регулярной армии, так и в резерве. "Сейчас идет общественная дискуссия и о призыве ультраортодоксов, – продолжил глава Генштаба. – В понедельник я посещал раненых в больнице "Сорока", познакомился там с раненым бойцом из бригады "Гивати", он был ранен в Рафиахе. Он "хареди" из Бней-Брака, очень хотел служить, но его семья не поддерживала его. Но как только он начал служить – семья целиком и полностью с ним. Они были с ним и до того, как его ранили, и конечно, сейчас. И вопрос в том, как нам воспитать намного больше таких людей – и к этому мы придем, в том числе благодаря нынешней войне. ЦАХАЛ станет больше, и произойдет определенное и очень значительное социальное изменение".