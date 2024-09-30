Галант на северной границе: "Ликвидация Насраллы – важный шаг, но это еще не все"

Министр обороны Йоав Галант посетил северную границу и пообщался с военнослужащими 188 бронетанковой бригады "Барак" и с бойцами бригады "Голани".

Он получил отчеты от бригадного генерала Яакова (Коби) Хелера, командира учебного центра пехотных войск, и от полковника Ора Вальжински, командира 188 бригады. Они рассказали о готовности своих подразделений к расширению военных действий в районе израильско-ливанской границы.

Галант также пообщался с командирами и военнослужащими 188-й бригады, которые рассказали ему о своей службе в секторе Газы и о переброске их к границе с Ливаном. "Ликвидация Насраллы – очень важный шаг, но это еще не все, – отметил министр обороны. – Для того, чтобы безопасно вернуть жителей севера в их дома, мы будем использовать все имеющиеся у нас возможности, в том числе и вас. Мы рассчитываем на вас и на ваши способности. Такова задача ЦАХАЛа, и мы используем все необходимое – ваши подразделения, другие силы, с воздуха, с моря и с суши".