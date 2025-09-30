Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 30 сентября, температура понизится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность. Возможны слабые дожди на севере и на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 17-27 градусов, в Тель-Авиве – 22-29, в Хайфе – 22-28, в Эйлате – 24-35, в Беэр-Шеве – 19-30, на побережье Мертвого моря – 24-33, в Ашкелоне и Ашдоде – 21-29, в Ариэле – 18-28, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-32, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 28 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 10 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду-четверг ожидается понижение температуры. В пятницу-субботу – повышение температуры.