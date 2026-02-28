ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для иранцев, находящихся в промзоне в районе Исфахана

Армия обороны Израиля выпустила "срочное предупреждение" для иранцев, находящихся в промышленной зоне в районе Исфахана, в преддверии израильского авиаудара.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа на фарси Камаль Пенхаси опубликовал предупреждение, в котором говорится: "В ближайшие минуты израильская армия нанесет удар по военной инфраструктуре в этом районе".