"Эль-Аль" примет меры, чтобы вернуть домой израильтян, застрявших за границей

Израильская авиакомпания "Эль-Аль" сообщает о подготовке к эвакуационной операции, призванной помочь вернуть израильтян, застрявших за границей, домой.

"Как только воздушное сообщение возобновится и будет получено разрешение на выполнение эвакуационных рейсов в Израиль, пассажиры, у которых уже есть билет "Эль-Аль", будут первыми распределены на эти рейсы", – говорится в заявлении авиакомпании.

"Эль-Аль" сообщает, что продажа авиабилетов приостановлена до 21 марта или до тех пор, пока не будут распределены на рейсы все пассажиры, уже имеющие билеты.

"Приостановка продаж необходима для того, чтобы обеспечить приоритет клиентам компании, чьи билеты были оформлены до начала эскалации", – поясняют в "Эль-Аль".

Пассажиры, у которых есть билет "Эль-Аль", будут автоматически распределены на рейсы, и авиакомпания свяжется с ними напрямую, как только появятся данные о новых рейсах. El Al просит пассажиров, застрявших за границей, воздержаться от попыток самостоятельного перемещения в другие пункты назначения.

На данный момент все рейсы "Эль-Аль" приостановлены как минимум до завтрашнего дня в связи с закрытием воздушного пространства Израиля. Пассажиры, чьи рейсы были отменены из-за ситуации в области безопасности, имеют право на возврат денежных средств или получение ваучера.