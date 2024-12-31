Нетаниягу приехал из больницы на голосование в Кнессет, депутаты винят Бен-Гвира

Угрозы министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ("Оцма Иегудит") проголосовать всей фракцией против закона о замораживании прибылей, если министр финансов Бецалель Смотрич не увеличит зарплаты полицейских и тюремщиков, возымели неожиданный эффект: в Кнессет на голосование прибыл глава правительства Биньямин Нетаниягу, который менее суток назад перенес хирургическую операцию.

Глава правительства прибыл в сопровождении врача, и персонал больницы "Адаса", где он находится на послеоперационной госпитализации после удаления простаты под общим наркозом, был категорически против такого самоволия пациента. После операции Нетаниягу должен был оставаться в больнице еще несколько дней, даже с учетом того, что операция, длившаяся около двух часов, прошла успешно.

Судя по видео из зала пленарных заседаний, глава правительства бледен и слаб. Его сопровождает его личный врач Цвика Беркович. Глава "Махане Мамлахти" Бени Ганц подошел к Нетаниягу, чтобы справиться о его самочувствии. Представители "Ликуда" и коалиции поспешили выразить Итамару Бен-Гвиру возмущение его поведением, заставившим главу правительства явиться в Кнессет буквально из больничной палаты.

На заседание прибыл также депутат Боаз Бисмут, который сидит траурную неделю "шива" по своей умершей матери, он вошел в зал пленарных заседаний в разорванной рубашке (по еврейской традиции, близкие умершего надрывают воротник одежды). Однако ни голос Нетаниягу, ни голос Бисмута не помогут коалиции провести закон, если все депутаты от "Оцма Иегудит" выполнят свою угрозу и проголосуют против.

Закон, который должен принести казне около 10 миллиардов шекелей в 2025 году, необходимо принять до полуночи 31 декабря, иначе правительству придется искать другие источники этих средств в бюджете.