Ликвидирован командир ракетного подразделения "Исламского джихада"

В ходе совместной операции Армии обороны Израиля и Общей службы безопасности (ШАБАК) был ликвидирован командующий северным районом сектора Газы в ракетном подразделении "Исламского джизада" Анас Мухаммад Саади Масри.

Ликвидация была осуществлена путем авиаудара с боевого самолета ВВС ЦАХАЛа в начале декабря, для выполнения операции была использована разведывательная информация, полученная военной разведкой АМАН и ШАБАКом, руководило операцией командование Южного военного округа.

Саади Масри выполнял значительные функции, он осуществил многочисленные террористические операции и руководил террористическими действиями "Исламского джихада", которые нанесли ущерб гражданам Израиля и военнослужащим.

В "черную субботу" 7 октября, а также после нее именно Саади Масри командовал ракетными обстрелами из северной части сектора Газы в направлении населенных пунктов в окрестностях сектора, он также командовал ракетными расчетами, осуществлявшими обстрелы израильской территории.

Перед операцией по ликвидации главаря ракетчиков "Исламского джихада" были приняты многочисленные меры по минимизации риска для гражданских лиц, применялось высокоточное оружие, постоянное воздушное наблюдение и точные разведданные.