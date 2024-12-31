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Израиль

МАХАШ: Муалем "уклонялся от стандартов расследования националистических преступлений"

Полиция
Расследование
время публикации: 31 декабря 2024 г., 10:25 | последнее обновление: 31 декабря 2024 г., 10:36
МАХАШ: Муалем "уклонялся от стандартов расследования националистических преступлений"
Chaim Goldberg/Flash90

Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), действующий под подчинением министерства юстиции, снял запрет на публикацию информации о расследовании, которое велось в последние месяцы против полковника полиции Авишая Муалема, главы центрального отдела полиции Иудеи и Самарии, еще одного офицера полиции из того же округа (чье имя пока не разрешено к публикации), и генерал-лейтенанта Коби Яакоби, главы Службы тюрем (ШАБАС).

После тайного расследования и в соответствии с собранными доказательствами было решено перевести расследование в отношении всех подозреваемых в преступлениях, связанных с препятствованием правосудию и нарушением этических норм, в открытую фазу.

Полковник Авишай Муалем подозревается в том, что вместе с другим офицером из того же округа, в рамках своей должности исполняющего обязанности руководителя центрального отдела полиции Иудеи и Самарии и после назначения на эту должность на постоянной основе, он совершал различные действия (не выходящие за пределы его полномочий), с целью повлиять на свое продвижение в израильской полиции.

В частности, речь идет об отклонении от стандартных процедур в отношении расследования дел о преступлениях на националистической почве. Расследование сосредоточено именно на этих действиях.

Генерал-лейтенант Коби Яакоби подозревается в том, что получил секретную информацию от полицейских источников о ведущемся тайном расследовании против Муалема и незаконно передал эту информацию Муалему.

Расследование МАХАШ продолжается.

Израиль
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