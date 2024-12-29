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Израиль

Нетаниягу переведен в послеоперационную палату, он останется в больнице на несколько дней

Биньямин Нетаниягу
Сара Нетаниягу
время публикации: 29 декабря 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 22:58
Нетаниягу переведен в послеоперационную палату, он останется в больнице на несколько дней
Chaim Goldberg/Flash90

Врачи иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" передали, что Биньямин Нетаниягу прооперирован. Операция по удалению простаты прошла успешно. Он проснулся после наркоза и переведен в послеоперационную палату.

По информации Ynet, Нетаниягу проведет несколько дней в больнице под наблюдением врачей.

Операция проводилась на минус четвертом этаже, на этом же этаже находится палата, в которой Биньямин Нетаниягу будет приходить в себя после операции.

Впервые во время серьезной медицинской процедуры рядом с израильским премьером не находилась его супруга, Сара Нетаниягу, поскольку она уже несколько недель гостит в Майами.

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