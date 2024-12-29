Нетаниягу переведен в послеоперационную палату, он останется в больнице на несколько дней
время публикации: 29 декабря 2024 г., 22:50 | последнее обновление: 29 декабря 2024 г., 22:58
Врачи иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" передали, что Биньямин Нетаниягу прооперирован. Операция по удалению простаты прошла успешно. Он проснулся после наркоза и переведен в послеоперационную палату.
По информации Ynet, Нетаниягу проведет несколько дней в больнице под наблюдением врачей.
Операция проводилась на минус четвертом этаже, на этом же этаже находится палата, в которой Биньямин Нетаниягу будет приходить в себя после операции.
Впервые во время серьезной медицинской процедуры рядом с израильским премьером не находилась его супруга, Сара Нетаниягу, поскольку она уже несколько недель гостит в Майами.
Ссылки по теме