Нетаниягу переведен в послеоперационную палату, он останется в больнице на несколько дней

Врачи иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" передали, что Биньямин Нетаниягу прооперирован. Операция по удалению простаты прошла успешно. Он проснулся после наркоза и переведен в послеоперационную палату.

По информации Ynet, Нетаниягу проведет несколько дней в больнице под наблюдением врачей.

Операция проводилась на минус четвертом этаже, на этом же этаже находится палата, в которой Биньямин Нетаниягу будет приходить в себя после операции.

Впервые во время серьезной медицинской процедуры рядом с израильским премьером не находилась его супруга, Сара Нетаниягу, поскольку она уже несколько недель гостит в Майами.